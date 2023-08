Fiorentina, forte pressing per Beltran del River Plate

Secondo quanto riferisce Sky, la Fiorentina è in forte pressing per Lucas Beltran, attaccante del River Plate su cui c'è anche il Benfica. I contatti tra le due società per il centravanti argentino, accostato nelle scorse settimane anche al Milan, vanno avanti, anche se per ora la richiesta del club sudamericano resta piuttosto alta (20 milioni di euro).