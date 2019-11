La Fiorentina potrebbe cercare, a gennaio, di aggiustare i propri problemi di attacco. L'idea è quella di portare Fabio Borini - come spiega SportMediaset - in viola, al di là di un contratto oneroso, da 2,5 milioni di euro all'anno. In scadenza a giugno, potrebbe anche decidere di spalmare il contratto su più anni per arrivare a un accordo.