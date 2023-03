Fiorentina, Italiano: "Milan tornato a fare grandi prestazioni"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha risposto alle domande dei tifosi ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani contro il Milan: "Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona.