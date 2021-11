Fiorentina, Italiano: "Pioli sta dimostrando un grande valore, lo ammiro"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match giocato col Milan soffermandosi anche su Stefano PiolI: "È un allenatore che in Italia sta dimostrando un grande valore. Il Milan si esprime a livelli grandiosi, qualità in tutto quello che fanno. E' una squadra aggressiva, che palleggio e sa ripartire. È un gruppo consolidato e questo penso sia gran parte merito dell'allenatore e dello staff. Ho grande ammirazione per il mister, complimenti per quello che sta facendo e domani lo saluterò volentieri".