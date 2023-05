Fiorentina, Jovic e Terzic contro Italiano: polemica sui social

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - C'è delusione nel clan viola per la sconfitta subita ieri sera con il Basilea al 92' che complica il sogno della finale di Conference League il 7 giugno a Praga. Ma ad alimentare la tensione all'interno della Fiorentina c'è anche l'episodio che chiama in causa Luka Jovic e Aleksa Terzic: i due giocatori serbi (il primo è entrato al 35' del secondo tempo al posto di Cabral, il secondo è rimasto in panchina) hanno condiviso una foto di una 'fanpage' dell'attaccante ex Real Madrid, corredata da un post in cui si parla di 'disastro tattico di Italiano' e si criticano alcune scelte in questa semifinale d'andata (il ritorno è previsto in Svizzera il 18 maggio). La società viola ha preso nota ma ha deciso al momento di non rilasciare commenti ufficiali, preferendo affrontare e gestire l'episodio al suo interno.

Secondo il regolamento di spogliatoio, non sono esclusi provvedimenti. (ANSA).