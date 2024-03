Fiorentina-Milan 0-0 a fine primo tempo. Ma quante occasioni da gol non sfruttate dai rossoneri...

Si è concluso 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Milan. Ottima prestazione finora dei rossoneri che hanno però grossi rimpianti per non aver segnato nemmeno gol, nonostante le tante occasioni da rete create (almeno sei piuttosto clamorose). I viola sono stati invece pericolosi solo in un'occasione, con Maignan che ha salvato su Belotti lanciato verso la porta rossonera. Con un po' di precisione e di cattiveria in più sotto porta, ora il risultato sarebbe sicuramente diverso a favore del Diavolo.

Questo il tabellino del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano. A disp. Martinelli, Vannucchi, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nico Gonzalez, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Nava, Gabbia, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Pulisic, Okafor, Jovic

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Biraghi (F), Thiaw (M), Martinez Quarta (F)