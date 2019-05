Questa settimana si torna in campo nel Campionato Primavera 1 per giocare la 28esima giornata. Oggi nel pomeriggio potremo seguire due partite. Ecco di seguito il programma e la classifica aggiornata. Le gare in programma: 10.05. 15:00 Cagliari U19-Napoli U19 10.05....