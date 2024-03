Fiorentina-Milan: arbitra Maresca di Napoli, i precedenti

Questa sera all'Artemio Franchi di Firenze andrà in scena per la 30^ giornata di Serie A la partita fra la Fiorentina ed il Milan, la prima per la formazione Viola dopo la tragica scomparsa di Joe Barone. La partita è stata assegnata all'arbitro Fabio Maresca di Napoli, il quale dirigerà per la 16esima volta in carriera una partita del Diavolo.

Stando dunque ai dati forniteci dalla redazione di magliarossonera.it, sono diversi i precedenti fra l'arbitro partenopeo ed il Milan. Nelle 16 partite dirette finora da Maresca sono 8 vittorie rossonere, 4 pareggi e 3 sconfitte. Non ci sono precedenti tra Milan e Fiorentina con Maresca arbitro; in questa stagione Maresca ha incontrato il Milan in due occasioni, entrambe vittoriose: un 1-0 in casa contro il Verona alla 5a giornata, e la rocambolesca partita di Udine, vinta per 3-2, con il caso razzismo avente Maignan vittima, gestito bene dall'arbitro campano.