Fiorentina-Milan, Calabria raggiunge 200 presenze in Serie A

Importante traguardo, così come per Rafa Leao (200 presenze in rossonero) anche per il capitano del Milan, Davide Calabria. Infatti, quella di questa sera contro la Fiorentina al "Franchi" E' così la 200esima presenza di Calabria in Serie A.

Il 30 maggio 2015, in occasione di Atalanta-Milan, la prima partita nel campionato italiano per l'attuale terzino rossonero.