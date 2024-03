Fiorentina-Milan è anche Italiano contro Pioli: il bilancio sorride leggermente al rossonero, i numeri

vedi letture

Quella in programma il prossimo 30 marzo sarà l'ottava sfida in Serie A fra Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, la 181esima della storia fra Fiorentina e Milan. Il bilancio complessivo delle partite fra queste due storiche compagini italiane sorride ai rossoneri, che nei precedenti 180 incontri ha vinto addirittura 80 partite, quasi la metà, pareggiandone 33 e perdendone 35.

Il bilancio degli scontri fra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano non è invece così netto, anzi, è quasi in perfetto equilibrio. In 7 partite, infatti, l'allenatore del Milan è riuscito ad imporsi su quello della Fiorentina in 4 occasioni, perdendo invece le altre 3.