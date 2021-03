Fiorentina-Milan, lieve malessere a fine gara per Prandelli

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Cesare Prandelli non si è presentato in conferenza stampa per commentare la sconfitta subita dalla Fiorentina con il Milan. Secondo quanto fatto trapelare dal club viola si sarebbe trattato di un leggero malessere accusato a fine gara, ma non sarebbe nulla di preoccupante. Al suo posto ha parlato Giancarlo Antognoni che ha manifestato il disappunto della società verso alcune scelte arbitrali: "Dispiace per il risultato e anche per qualche decisione arbitrale. Ad esempio - ha detto il dirigente viola - sul gol di Ibrahimovic c'è stata una spinta a Pezzella, e poi protestiamo sul fallo laterale dal quale è nato il terzo gol del Milan. Comunque abbiamo lottato alla pari con la seconda, anche se la classifica non permette di stare tranquilli. Ma giocando così arriveranno risultati e punti". Ne è convinto anche il presidente Commisso: "Abbiamo giocato a testa alta e avremmo meritato di pareggiare. Non posso rimproverare nulla ai giocatori, con questa voglia di lottare riusciremo ad affrontare bene le ultime gare". (ANSA).