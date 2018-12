Fiorentina: Muriel-Gabbiadini per il gol

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Risolvere il problema del gol: è il principale obiettivo della Fiorentina. Da qui la necessità di tornare sul mercato: i nomi più gettonati sono quelli di Luis Muriel e Manolo Gabbiadini. Sul primo la Fiorentina deve fare i conti con la concorrenza del Milan: lo stesso club rossonero avrebbe trovato un accordo con il Siviglia per il prestito con diritto di riscatto, mentre la società viola conterebbe sulla disponibilità data da tempo dallo stesso attaccante. Quanto a Gabbiadini, il Southampton sarebbe pronto a trattarne il prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina ha ufficializzato la cessione in prestito dell'esterno brasiliano Gilberto al Fluminense fino a dicembre 2019, mentre Maxi Olivera ha definito con l'Olimpia Asuncion. Fra le possibili cessioni anche quella di Eysseric destinato a tornare in Francia. La squadra viola tornerà ad allenarsi a Firenze il 5 gennaio, poi partirà per un breve ritiro a Malta, dove preparerà la trasferta di Coppa Italia contro il Torino in programma 8 giorni dopo.