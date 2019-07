Fiorentina, nel mirino De Paul e Tonali ma costano tantissimo

L'edizione odierna de La Nazione parla dei due grandi obiettivi di mercato della Fiorentina Sandro Tonali e Rodrigo De Paul. I due giocatori, almeno per adesso, sono destinati a restare un sogno per la nuova Viola di Commisso, dal momento che i prezzi fissati da Brescia e Udinese per i propri talenti sono parecchio alti. Pier Paolo Marino, ds dei friulani, ha stabilito attorno ai 40-50 milioni la cifra necessaria per De Paul, Cellino ne vuole invece 25 di milioni per Tonali. Per entrambi la Fiorentina tenterà la stessa strategia: considerando che le big non si sono ancora fatte avanti, attenderà agosto e la fine del mercato per fare un'offerta. Quando i giocatori vorranno lasciare la propria squadra e il prezzo inevitabilmente si abbasserà.