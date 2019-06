Fiorentina, occhio agli svincolati: Bertolacci piace a Montella

Con l'annuncio di Daniele Pradé e la conferma di Vincenzo Montella, iniziano a venir fuori i primi nomi di mercato legati alla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport l'ex ds dell'Udinese potrebbe puntare con forza sui parametri zero disponibili un po' come successo nella sua prima esperienza viola. E il nome più caldo, in tal senso, potrebbe essere quello di Andrea Bertolacci, centrocampista in svincolo dal Milan che piace a Vincenzo Montella.