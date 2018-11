Fiorentina, per gennaio casting in attacco: quattro i nomi sul taccuino. C'è anche Borini

Casting in attacco per la Fiorentina, che a gennaio potrebbe prelevare un elemento per la zona offensiva vista la scarsa vena realizzativa dei presenti nella rosa di Stefano Pioli. L'edizione odierna di Tuttosport conferma il gradimento gigliato nei riguardi di Mattia Destro del Bologna, Manolo Gabbiadini del Southampton, Nicola Sansone del Villarreal e Fabio Borini del Milan. Pantaleo Corvino, dunque, segue questi calciatori in vista del mercato di riparazione.