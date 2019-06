Fiorentina "per noi Chiesa resta qui"

(ANSA) - FIRENZE, 3 GIU - "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Fiorentina sul proprio sito.