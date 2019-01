Fiorentina: primo allenamento per Muriel

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Primo allenamento del 2019 per la Fiorentina che si è radunata nel pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per una sessione perlopiù in palestra. Tutti convocati, compresi quei giocatori che potrebbero finire sul mercato come Eysseric e Thereau, e tutti presenti, fra questi anche il neo acquisto Luis Muriel. Dopo la cena all'interno del centro sportivo, la partenza in serata per il ritiro a Malta con un grande charter messo a disposizione dal governo maltese: nell'isola Pioli e la sua squadra resteranno fino al 10 gennaio accompagnate dal vicepresidente Gino Salica e dal club manager Antognoni. I viola sfrutteranno questi giorni di lavoro per integrare al più presto il neo acquisto colombiano nei meccanismi di gioco e prepararsi nel migliore dei modi per il primo impegno ufficiale del nuovo anno, la trasferta del 13 gennaio contro il Torino valida per i gli ottavi di finale di Coppa Italia, una competizione a cui tutta la Fiorentina tiene davvero molto.