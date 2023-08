Fiorentina, problema al crociato per Castrovilli

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - Nuova tegola su Gaetano Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina è stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro, che ha evidenziato una insufficienza del legamento crociato anteriore, subito riparata. La procedura - effettuata dal professor Mariani, lo stesso che lo aveva operato nell'aprile 2022 dopo il gravissimo infortunio subito - è perfettamente riuscita, come fa sapere la società viola con una nota ufficiale. Nelle prossime ore il giocatore, che la scorsa settimana non aveva superato le visite mediche con il Bournemouth, farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo concordato con lo stesso professor Mariani. (ANSA).