Fiorentina: slittano le visite di Muriel

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Slittano a domani mattina le visite mediche di Luis Muriel, l'attaccante colombiano appena acquistato dalla Fiorentina in prestito dal Siviglia. Il neo viola avrebbe dovuto essere a Firenze nel primo pomeriggio ma a causa di un ritardo aereo il suo arrivo è previsto in serata. Sabato il via alla nuova avventura col primo allenamento al centro sportivo, poi la partenza per il ritiro a Malta insieme a Chiesa e compagni. L'obiettivo di Pioli è disporre di Muriel per il primo impegno ufficiale del 2019, la trasferta di Coppa Italia con il Torino in programma il 13 gennaio.