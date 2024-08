Fiorentino, Palladino non convoca Adli per il ritorno dei playoff di Conference

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Sono 21 i convocati da Raffaele Palladino per il playoff di ritorno di Conference League in programma domani in Ungheria contro la Puskas Akademia: la Fiorentina per qualificarsi dovrà vincere dopo il 3-3 al Franchi di giovedì scorso. Del gruppo chiamato dal tecnico viola figurano Amrabat e Ikoné ma per motivi di mercato non ci sono Barak, Infantino, Brekalo e Christensens oltre all'infortunato Gudmudsson.

Manca anche l'ultimo acquisto, il centrocampista Yacine Adli, 24 anni, proveniente dal Milan in prestito con diritto di riscatto: il giocatore franco/algerino ha svolto oggi le visite mediche e quindi ha firmato con i viola per un anno con opzione per altre quattro stagioni, per la sua esperienza a Firenze ha scelto la maglia numero 29. (ANSA).