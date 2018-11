Fiori a donne, Lega B contro violenza

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Un mazzo di fiori, ma anche messaggi per ricordare a tutti l'impegno contro ogni forma di violenza sulle donne. Anche la Lega di Serie B scende in campo per dire basta ai femminicidi e qualsiasi forma di maltrattamento: nel weekend della giornata internazionale contro la violenza alle donne fissato dall'Onu per il 25 novembre, durante il 13/o turno del torneo cadetto i capitani delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una esponente della società in rappresentanza di tutte le donne. Verraà anche diffuso un messaggio in cui si chiederà di promuovere gesti di gentilezza e sui led verrà ricordata la data del 25 novembre. "Un fenomeno purtroppo dilagante e per il quale non si può fare finta di nulla - spiega il presidente della Lega B Mauro Balata - In primis per chi ha la possibilità attraverso il proprio messaggio, come il calcio e la Serie B, di sensibilizzare migliaia di appassionati ribadendo il valore dell'identità e il rispetto di ogni differenza".