Fischi a Leao: si ascolti Florenzi!

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Sassuolo 1-0. Queste le sue dichiarazioni al termine della gara di San Siro:

Ti hanno sorpreso i fischi a Leao?

“Mah, ti dico la verità. Vuoi sapere la verità? Avevo altre cose a cui pensare che ai fischi per Leao, ti dico la sincera verità (ride, ndr). Sono sicuro che Rafa ha le spalle forti per prendersi questi fischi che per loro (i tifosi, ndr) sono stati meritati. Ma Rafa è forte, ha le spalle dure e dietro di lui ha una squadra pronta a spingerlo oltre e trasformare, perché è il giocatore più forte che abbiamo, questi piccoli fischi in grandi applausi”.

Cosa è successo

Qualche fischio di San Siro, provenienti dai settori rosso e verde, al momento del cambio di Rafa Leao: fischi assolutamente ingenerosi per il portoghese, ancora non al meglio della forma fisica.