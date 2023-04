Fivethirtyeight - Inter favorito sul Milan. I rossoneri quelli con meno chance di alzare il trofeo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sito di statistiche e percentuali sportive (e non solo) Fivethirtyeight.com ha aggiornato i dati sulle quattro semifinaliste di Champions League. Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere la finale, l'Inter è in vantaggio sul Milan, 55-45%. Dall'altra parte la bilancia pende dalla parte del City sul Real Madrid: 63-37%. In generale poi questo è la classifica stilata in base alla percentuale di vittoria a Istanbul, il Milan considerata la squadra con meno chance:

Man. City 48%

Real Madrid 26%

Inter 15%

Milan 11%