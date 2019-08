Flamengo su Balotelli, torcida ci crede

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 6 AGO - Entusiasmo in buona parte della tifoseria carioca rossonera, ma anche perplessità da parte di alcuni opinionisti televisivi che in Brasile fanno tendenza. Così Rio de Janeiro si è risvegliata dopo le parole del presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, che ha confermato l'interesse del club per Mario Balotelli e anche che c'è già stato un contatto con il giocatore che avrebbe dato "semaforo verde", come ha detto Landim, alla trattativa. 'Supermario' è svincolato e quindi ingaggiabile in qualsiasi momento. L'idea di prenderlo è nata per le insistenze del tecnico Jorge Jesùs che chiede un altro attaccante e vuole giocare con un modulo con due attaccanti puri: uno c'è già, ed è quel Gabigol che in patria fa faville ed è capocannoniere del 'Brasilerao', l'altro deve essere cercato sul mercato. "Non è certo una novità -ha spiegato Landim - che da quando è arrivato Jesùs ci abbia chiesto un attaccante d'area. E da questo punto di vista Balotelli è un grande giocatore. Abbiamo avuto un colloquio con lui".