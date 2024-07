Flick elogia Yamal: "Incredibile a Euro2024, ma ora è necessario che tenga i piedi per terra"

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il nuovo allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha definito "incredibile" quanto fatto dal suo giovane giocatore Lamine Yamal a Euro 2024. "Ha fatto davvero un ottimo lavoro nell'ultimo anno, è migliorato molto e agli Europei è stati incredibile - ha detto il tecnico tedesco nella conferenza stampa della sua presentazione -. Ma ora è necessario che lui tenga i piedi per terra. Ci regala grandi momenti ma può migliorare e far migliorare le cose per noi". Flick, ex ct della Germania che ha preso il posto di Xavi Hernandez, parlando del suo incarico ha detto di "voler una squadra che gioca un buon calcio, un calcio offensivo e che tutti possano vedere che diamo tutti il massimo per questo club.

Penso che questo sia cruciale. Quanto a vincere, si può farlo solo con un grande club ed è per questo che sono qui. Non sto dicendo che vincerò tutti i trofei, ma se lavoriamo duro possiamo raggiungere questo obiettivo". (ANSA).