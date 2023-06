Flop Italia a Euro U21! La Norvegia vince ed elimina gli Azzurrini: Tonali e Colombo in campo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande flop quello della spedizione italiana in Romania per gli Europei under 21. Gli Azzurrini di Nicolato sono usciti sconfitti per 1-0 dalla sfida contro la Norvegia che ha vinto grazie al gol di Botheim, attaccante della Salernitana. Nè l'Italia nè la nazionale scandinava, con questi risultati, sono riusciti a qualificarsi ai quarti: la Svizzera, nonostante la sconfitta pesante con la Francia, è stata avvantaggiata dalla classifica avulsa. In campo Tonali titolare dal primo minuto e Lorenzo Colombo, subentrato al 61esimo al posto di Pellegri.