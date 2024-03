Florenzi 12 anni dopo Ibra: si rivede un milanista che fa 2 assist nell'eliminazione diretta

Dopo 12 anni un giocatore del Milan serve due assist in una partita a eliminazione diretta di una competizione europea. È il caso di Alessandro Florenzi, che ha mandato in rete Reijnders e Loftus-Cheek. Un exploit simile non capitava dal 15 febbraio 2012 con Zlatan Ibrahimovic nel 4-0 contro l'Arsenal. In quell'occasione lo svedese mandò in rete per due volte Robinho e segnò anche un gol.

Nonostante abbia giocato solo 45 minuti, nessun giocatore ha creato più occasioni del terzino destro nel corso di Milan-Slavia Praga (4, come Adli).