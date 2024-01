Florenzi a caccia del primo gol stagionale: numeri e dati del difensore rossonero

Con l'imminente gara di Coppa Italia, importante e assolutamente da non prender sotto gamba, in programma domani a San Siro contro il Cagliari, il Milan si appresta quindi a preparare la prima sfida nel nuovo anno. Con il nuovo ruolo affidato a Theo, compagno di reparto con Kjaer da difensore centrale, il compito di giocare a sinistra è stato affidato al sempre duttile Alessandro Florenzi. Per l'ex Roma non è mai stato un problema ricoprire, oltre al classico ruolo di terzino destro, altre posizioni in campo: dotato di grande esperienza, leadership e buonissima tecnica palla al piede, Florenzi è uno dei simboli di questo Milan alle prese con una stagione finora non troppo brillante: questo un breve focus sui numeri stagionali del difensore rossonero.

Finora in questa stagione, Florenzi ha totalizzato 20 presenze tra Serie A e Champions League e un solo assist, quello a Giroud nella brutta trasferta di Bergamo persa per 3-2 all'ultimo minuto. L'ex Roma e PSG è ancora alla ricerca del primo squillo stagionale.