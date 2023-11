Florenzi a DAZN: "E' un momento delicato, dove bisogna remare tutti dalla stessa parte"

"Ho sentito l'ultima parte di Valon, può non essere facile in certi casi ma non è il caso del Milan. Abbiamo giovani ma che si sono subito catapultati nel mondo Milan. Ho visto un gruppo amareggiato ma non è un gruppo alla deriva". Così Alessandro Florenzi apre nella sua intervista a DAZN dopo la sconfitta con l'Udinese.

Quali sono i problemi?

"Non si vince. Sarebbe tutto facile, no? E' un momento delicato, dove bisogna remare tutti dalla stessa parte. Siamo a secco di vittoria da quattro partite e non è la situazione che deve vedere protagonista il Milan".

Cosa è mancato oggi?

"Anche l'anno scorso si presentavano i problemi con le squadre chiuse. Non è un attenuante, ma l'assenza di Christian e Chukwueze e la loro imprevedibilità è mancata. E' venuto bene giocare con le due punte, ma non trovando il gol ci siamo innervositi ed è venuta la sconfitta".

A quale occasione ripenserai?

"Non lo so, forse nessuna delle due. Nel primo mi ha detto un po' male, arriveranno giorni migliori".