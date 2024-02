Florenzi a DAZN: "Un punto con amarezza. Leao? Pretendo da lui prestazioni molto simili a quella di questa sera"

vedi letture

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Portiamo a casa un punto con amarezza, ma per il risultato e non per la prestazione che è stata tra le più convincenti quest’anno sotto tanti punti di vista. Stasera è stato merito nostro. Sapevamo che non era facile. Ai punti la dovevamo vincere noi”.

Avete la sensazione che quest’anno abbiate, dal punto di vista delle critiche, ricevuto troppo rispetto a quanto costruito in campo? “Ci può stare. Senza un rigore al 97esimo il PSG perde contro il Rennes. Noi siamo passati come dei brocchi perché abbiamo perso 3-2 e loro sono passati come dei brocchi perché avevano fatto un miracolo tra virgolette. Nella vita ci vuole equilibrio in tutto, quando si vince e si perde. Non c’è stato tanto equilibrio nei nostri confronti. Dobbiamo essere forti e consapevoli che quello che sta fuori dal nostro gruppo rimane fuori”.

La prestazione di Leao: “Tutti sanno quello che penso di Rafa. Voglio dire che pretendo da lui prestazioni molto simili a quella di questa sera. Posso dire solo questo. Oggi gli ho dato i guanti, per questo che… (ride, ndr)”.

È un ragazzo che prende il rimprovero o bisogna stare attenti? “È un ragazzo molto sensibile verso quello che gli viene detto da fuori piuttosto che quello che gli viene detto da dentro”.

Legge troppi giornali? “Secondo me sì. Deve stare tranquillo, sa qual è la sua forza. Sa che ha una squadra dietro che lo spingerà sempre anche quando tutti gli diranno che non è continuo o non è all’altezza di altri campioni. Sa quanto deve lavorare per arrivare lì. Non gli manca tanto. È importante che si sia sbloccato in campionato”.

La sua posizione oggi: “Dipendeva molto da chi mi veniva a prendere. Quando c’era di Ederson mi alzavo, con Ruggeri stavo dietro o dentro. Con Bennacer e Pulisic ho trovato un po’ più di spazio lì. Ho le qualità adatte per far sì che i miei cross possano essere decisivi per un gol”.