Florenzi a Milan TV: "Volevamo la vittoria, contro l'Udinese dobbiamo fare il nostro gioco"

Alessandro Florenzi ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine della sfida pareggiata contro la Salernitana. Di seguito le dichiarazioni:

Sul rientro in campo

"Ho passato mesi difficili. Non è stato facile vivere da fuori tutto quanto. Sono felice di essere rientrato ma sono amareggiato per quello che non siamo riusciti ad ottenere. Tutti volevamo la vittoria, adesso ci rimettiamo sotto perché dobbiamo essere arrabiati ma anche sereni per il nostro lavoro".

Su cosa è mancato