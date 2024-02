Florenzi a MilanTV: "Un punto che ci va stretto, ripartiamo dalla prestazione. Sul rigore ero vicino a Orsato, mi ha detto che il contatto c'era stato"

Al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta, in casa Milan rimane rammarico e consapevolezza di aver giocato una grande gara, senza però aver trovato una vittoria che sarebbe risultata importantissima per il percorso in campionato. Della partita ha parlat così, a MilanTV, Alessandro Florenzi. Le sue parole:

Un punto che ci va stretto

"Volevamo vincere, ci teniamo la grande prestazione perchè abbiamo giocato molto bene, una delle migliori. Vogliamo ripartire da qui, dev'essere un punto di partenza e non di arrivo".

Della partita contro il Rennes

"Siamo stati criticati troppo, non abbiamo giocato contro una squadra di scappati di casa, oggi il Rennes ha pareggiato a Parigi".

L'affetto di San Siro

"Mi fa molto piacere, devo solo avere continuità di prestazioni e dare sempre tutto in allenamento, l'affetto della gente mi rende orgoglioso".

Sul rigore dell'Atalanta

"Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene che Holm non aveva preso un calcio in faccia, Orsato mi ha detto che Giroud lo aveva preso sul fianco. Lo accettiamo, ormai è andato, anche se dico che è stato generoso purtroppo non cambia nulla".