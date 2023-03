Florenzi a MTV: "I due stop ci hanno fatto capire il nostro campionato. Siamo noi a decidere la partita"

Le critiche degli ultimi mesi?

"Ci si scorda sempre quello che si fa prima, l'importante è sempre il dopo. Ora siamo in quella fase, i prossimi mesi scriveranno il nostro futuro. Vogliamo andare in Champions il prossimo anno e vogliamo giocare al massimo questo quarto di finale. Dovremo essere bravi a pensare di partita in partita, ora pensiamo all'Empoli perché il campionato è la strada per arrivare in Champions. Poi ce n'è un'altra che però è un plusvalore... Siamo noi a decidere la partita, in base a come stiamo fisicamente, psicologicamente e tecnicamente. I due stop ci hanno fatto capire il nostro campionato, anche avendo perso capisci che sei ancora lì a giocartela per dire la tua. Secondo, terzo o quarto cambia tanto, anche se cambia poco come risultato".

La gara col Napoli all'andata in vista delle prossime tre sfide?

"E' stata una delle migliori partite che abbiamo fatto. Quella deve essere la strada per riaffrontarli in queste tre partite così importanti per noi e per il nostro futuro. Avremo bisogno dei tifosi, ma ho pochi dubbi in merito perché ci hanno seguito in tutto e per tutto".