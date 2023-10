Florenzi a Sky: "Abbiamo bene in mente cosa vogliamo fare stasera e in campionato"

Alessandro Florenzi ha parlato a Sky nel prepartita di Genoa-Milan. Ecco cosa ha detto.

"Il calcio cambia di domenica in domenica. Abbiamo chiaro in mente cosa vogliamo fare stasera e in campionato. Il Genoa è pronto a dare tutto, l'ambiente sarà caldo. Non è facile recuperare le energie giocando ogni tre giorni, ma non dobbiamo cercare alibi e mettere la cattiveria per portare a casa la partita".