Florenzi a Sky: "Arrabbiati per Monza ma ci vuole equilibrio. Leao? Ogni tanto ha la luna storta, è un artista"

Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La partita è in programma domani alle 18.45 al Roazhon Park di Rennes: la squadra di Stefano Pioli è forte del vantaggio di tre gol maturato nella gara di giovedì scorso giocata a San Siro e dovrà essere brava a gestire questo ampio plus anche nei 90 minuti del ritorno, senza rischiare e spendere troppe energie fisiche o mentali. Prima della conferenza stampa, il laterale rossonero Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Sul discorso di Pioli in mezzo al campo: "Stiamo bene, ovvio che siamo arrabbiati per la sconfitta di Monza. Però come ho sempre pensato che ci voglia equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. Non siamo superstar con una vittoria o dei brocchi con una sconfitta. Ci sono episodi che possono condizionare una squadra, come successo a Monza per nostri demeriti. Domani sarà una battaglia ma non dovremmo pensare troppo al risultato di andata"

Sul turnover: "Non penso che ci abbia creato difficoltà. Quando c'è anche Calabria, mi dovrei sentire in meno, ma io non mi sento una riserva: io e altri giocatori ci sentiamo titolari del Milan. Dobbiamo fare poco questi giochi di rotazione, dobbiamo giocare e dimostrare il nostro valore in campo"

Sul percorso europeo: "Intanto pensiamo a domani. Dobbiamo pensare giorno per giorno. Sappiamo di essere una squadra forte e che può puntare a qualcosa di importante"

Leao ha margini di crescita? "E' giovane ma ha tanta voglia di apprendere. Ogni tanto si sveglia con la luna storta ma ci sta, è giovane. E' un artista (ride, ndr)... Anche lui sa di avere margini di miglioramento"

Il turnover è più difficile per i giocatori? "L'ho vissuta anche da altre parti questa situazione. Siamo a febbraio, siamo rotati e ci alleniamo da tanto tempo insieme. Soprattutto abbiamo giocatori forti ma siamo anche noi che dobbiamo prenderci delle responsabilità dentro al campo. Monza è stato un errore ma un errore di voglia: avevamo ripreso la partita in dieci e nella nostra testa c'era la voglia di vincere. Questa è una cosa importante"