Florenzi a Sky: "Oggi usciamo tutti con la lingua di fuori, si è visto"

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky dal prato di San Siro appena dopo il fischio finale di Milan-Sassuolo, match vinto 1-0 grazie a un gol di Christian Pulisic. Ecco le sue parole: "Chi parla di noi non importa, ho parlato io nel cerchio, Kjaer ha parlato dentro insieme a Olly. Oggi usciamo tutti con la lingua di fuori, si è visto, quando si esce a testa alta dal campo sapendo di aver dato tutto è già una vittoria. Il gruppo va dritto per la sua strada, noi giochiamo per il Milan, il mister ci ha dato tanta libertà nel senso di "prendetevi le responsabilità", non nel senso "fate quel che volete". A volte serve anche mandarsi a quel paese per crescere.

Florenzi ha poi proseguito così: "E' un periodo delicato perchè non si riesce a fare una striscia di vittorie, non si riesce a portare il Milan dove merita, ma vedremo a fine stagione. Oggi non dovevo mai andare in sovrapposizione, per contenere Berardi che ha fatto non so quanti gol in ripartenza. Ora ricarichiamo le pile, anzi, chi ha fatto i calendari le ricarica, noi no: loro festeggeranno, noi a mezzanotte siamo a letto ma va bene così".