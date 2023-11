Florenzi a Sportitalia: "Prestazione non è stata quella che volevamo. Dobbiamo fare qualcosa in più tutti"

Alessandro Florenzi è stato il giocatore rossonero che ieri si è presentato ai microfoni nel post partita di Milan-Udinese, mettendoci la faccia dopo i fischi di San Siro. Il laterale romano ha parlato anche ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni.

Sul periodo negativo: "Sicuramente è un momento no, in cui ci gira un po' tutto storto. Non sarà facile ma dobbiamo fare qualcosa in più tutti, dal primo all'ultimo, per girare questa ruota. Dobbiamo remare dalla stessa parte. Dobbiamo già farlo martedì, sarà una partita complicata"

Sul rigore: "Il tocco è minimo, l'arbitro ha visto così. Sinceramente dire adesso se è rigore o no, non cambia sicuramente il risultato. La prestazione non è stata quella che volevamo"