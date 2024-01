Florenzi al fianco di Mike Maignan: "Siamo tutti con te!"

vedi letture

"Siamo tutti con te! #notoracism" è questo il messaggio di Alessandro Florenzi su X a sostegno di Mike Maignan, vittima ieri sera a Udine di alcuni insulti razzisti da parte di un gruppo di tifosi dell'Udinese. Tutto il Milan è sceso al fianco del portiere francese che nel post-partita ha commentato così l'episodio: "Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi 'scimmia', ma non ho detto niente; poi lo hanno rifatto ancora e ho chiesto aiuto alla panchina, poi ho detto che non si può giocare così a calcio. Non è la prima volta che mi succede né a me né ad altri giocatori. Sono cose che vanno dette. Sono persone ignoranti. Il tifoso viene allo stadio per tifare, magari per fischiare, ma queste cose nel calcio non devono succedere".

Tutto il Milan ha sostenuto Maignan: "Abbiamo un grande club, un gruppo molto forte, siamo una famiglia. Tutti mi hanno sostenuto. Poi siamo andati nel campo con più voglia per vincere la partita per questo motivo qua. La risposta giusta è vincere".