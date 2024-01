Florenzi, che impatto a Udine: questi i numeri del terzino rossonero

Il Milan è reduce dalla vittoria di cuore 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Buona prova anche per Alessandro Florenzi, subentrato nel finale di partita al posto di Calabria.

Questo un breve focus riguardante la bella prestazione del difensore rossonero: infatti il numero 42 del Milan ha creato due occasioni per i compagni, meno solo di Théo Hernández tra i giocatori in campo (tre), e poi completato 12 dei 14 passaggi tentati nel corso del match.