Florenzi: "Con l'Atalanta e col Sassuolo l'anno scorso azzannavamo. Pioli ora lo ha ripreso: ogni partita è la partita della vita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso sulle differenze tra l'Europeo con l'Italia e lo Scudetto con il Milan: "Una in un mese, l'altra in un anno. Gruppi molto simili. Né con l'Italia né col Milan eravamo favoriti, ma queste sono le vittorie più belle. Succede solo a chi ci crede. Io l'anno scorso dicevo: 'Ragazzi, si sente...'.