Florenzi: "Da qui alla fine ci sarà tanto da lottare. Felice di essere tornato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi è tornato in campo per la prima volta da agosto 2022 ieri sera, nel secondo tempo della partita contro la Salernitana pareggiata dal Milan a San Siro per 1-1. Questo il messaggio condiviso sui social dal laterale romano: "Da qui alla fine ci sarà tanto da lottare. Da qui alla fine servirà sempre più sudore. Per il nostro obiettivo. Felice di essere tornato. Per lottare. Per sudare. Da qui alla fine. Per il nostro obiettivo."