Florenzi, duttilità e leadership: i suoi dati contro il Frosinone

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia e Jovic. Ancora una buonissima prova da parte di Alessandro Florenzi, subentrato nella ripresa: questi i suoi dati contro i ragazzi di Di Francesco.

Infatti, il terzino rossonero è subentrato in tutte le sue ultime tre presenze in Serie A, dopo aver giocato cinque delle precedenti sei gare dal primo minuto. Con lui in campo, Il Milan non ha perso alcuna delle ultime otto gare in Serie A (4V, 4N).