Florenzi, duttilità e leadership sempre al servizio del Milan

vedi letture

Il Milan si appresta a prepare l'importante gara di Coppa Italia, in programma domani alle 21:00 a San Siro contro il Cagliari di Mister Ranieri, reduce da un pareggio in campionato contro l'Empoli. Nonostante l'emergenza in difesa, i rossoneri hanno, finora saputo gestire discretamente le pesanti assenze di Tomori, Thiaw e Kalulu. Con il nuovo ruolo affidato a Theo, compagno di reparto con Kjaer da difensore centrale, il compito di giocare a sinistra è stato affidato al sempre duttile Alessandro Florenzi. Per l'ex Roma non è mai stato un problema ricoprire, oltre al classico ruolo di terzino destro, altre posizioni in campo: dotato di grande esperienza, leadership e buonissima tecnica palla al piede, Florenzi è uno dei simboli di questo Milan alle prese con una stagione finora non troppo brillante.

Leadership e carisma per i più giovani, con la voglia di stare bene in gruppo. Infatti, al fischio finale di Milan-Sassuolo 1-0, gara decisa dal gol del solito Pulisic su assist di Bennacer, la squadra si è raggruppata in cerchio nella porzione di campo vicina la Curva Sud, con Florenzi che ha parlato a tutto il gruppo, risultando ancora una volta uno dei punti di riferimento dello spogliatoio rossonero.