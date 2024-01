Florenzi elogia i nuovi, Okafor e Jovic su tutti: "Si sono calati in modo eccezionale nel gruppo"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset Alessandro Florenzi ha speso due parole d'elogio anche nei confronti dei nuovi volti di questo Milan, soffermandosi in modo particolare su talenti come Okafor e Jovic, match-winners della sfida di sabato sera contro l'Udinese.

Sull'impatto dei nuovi, Okafor e Jovic su tutti: "Si sono calati in modo eccezionale nel gruppo, dovevano solo ritrovare la miglior condizione. Jovic non aveva neanche fatto la preparazione, Okafor ha avuto qualche stop and go fisico ma sono forti".