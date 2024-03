Florenzi: "Ho litigato con un tifoso viola durante il riscaldamento: ha detto talmente tante cattiverie su di me che... Il razzismo è un'altra cosa eh, ma tutto parte dal rispetto. E noi siamo un esempio"

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso a SkySport nel post Fiorentina-Milan: "Sinceramente: pensare a quello che è stato diventa difficile pensando a ciò che devi affrontare. Ciò che è stato è stato. Andiamo avanti per la nostra strada e con il nostro gioco che, se è quello fatto stasera, di qualità, di intensità, ci può portare lontano".

Un commento sui casi di razzismo. C'è da ripulire il linguaggio in campo?

"Ti dico una cosa: oggi, durante il riscaldamento, ho litigato con un tifoso viola. In un ambiente sano come è Firenze, ha detto talmente cattiverie su di me, sulla mia romanità, sul fatto di essere alto, basso, che non è uguale a essere razzista, perché il razzismo non è la stessa cosa... Noi giocatori abbiamo tutte le telecamere addosso e non portiamo a casa 11 bambini all'ingresso in campo, perché noi siamo di esempio a tutti affinché non ci siano mancanze di rispetto in campo e fuori dal campo. Fare il tifoso è la cosa più bella del mondo, mando a quel paese chi devo mandare, ma non manco mai di rispetto. I tifosi non devono venire a mancare di rispetto a nessuno. E questo, prima di tutto, passa da noi, perché ci guardano. C'è mia figlia che sa l'esultanza di Cristiano Ronaldo, ma non sa chi è Cristiano Ronaldo, perché la fanno a scuola: mi dice siuuuuuuuuu. E siamo un esempio. Parte tutto dal rispetto".