Florenzi, il Bologna è la vittima preferita: 3 reti contro gli emiliani in A

vedi letture

Alessandro Florenzi ha realizzato tre reti contro il Bologna in Serie A: non ha fatto meglio contro nessuna altra squadra nel nostro campionato. Con il Milan Florenzi ha realizzato due reti, fuori casa entambe, contro Empoli e Verona. Da quando è rossonero, Florenzi è stato il difensore del Milan subentrato più volte (16 volte su 30 presenze). Occhio a queste statistiche in vista della partita d'esordio in campionato contro il Bologna, in cui Florenzi sarà a disposizione di Pioli.