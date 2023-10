Florenzi in lizza per un posto contro il Genoa: i suoi numeri contro il Grifone

vedi letture

Il Genoa è la squadra contro cui Alessandro Florenzi ha preso parte a più reti in Serie A (sei – tre gol e tre assist); nel dettaglio contro nessun’altra squadra il rossonero ha segnato di più in massima serie (tre reti anche contro Bologna e Verona) e servito più passaggi vincenti (tre anche contro Cagliari e Napoli).

Alessandro Florenzi ha vinto otto delle 12 sfide disputate contro il Genoa in Serie A (3N, 1P), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe nove) ha ottenuto un successo in più gare della competizione.

Il Genoa (997) potrebbe diventare la terza formazione affrontata in Serie A, insieme a Sampdoria (1099) e Sassuolo (1040), contro cui Alessandro Florenzi gioca più di 1000 minuti nella competizione.

In caso dovesse scendere in campo dal primo minuto, Alessandro Florenzi taglierebbe il traguardo delle 250 presenze da titolare nei campionati da lui disputati – 189 in Serie A, 33 in Serie B, 18 nella League 1 francese e nove nella Liga spagnola