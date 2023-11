Florenzi indagato per il caso scommesse? La FIGC aspetta, tempi brevi per eventuali decisioni

Nonostante dalla Procura di Torino, dal Milan e dal diretto interessato non siano arrivati commenti, dalle scorse ore il nome di Alessandro Florenzi è stato iscritto nel registro degli indagati per quel che riguarda l'inchiesta sul caso scommesse, scrive la Gazzetta dello Sport.

Il giocatore, come successo in precedenza a Tonali, Fagioli e Zaniolo, sarà probabilmente ascoltato presto dagli inquirenti per chiarire la sua posizione, con la Procura della FIGC che guarda alla vicenda in attesa di potersi muovere. Il procuratore Chinè, si legge sul quotidiano, non è rimasto sorpreso di questo nuovo sviluppo e una volta che la giustizia ordinaria avrà definito le sue indagini si muoverà di conseguenza. Ed i tempi, come successo per gli altri giocatori coinvolti nella vicenda, saranno piuttosto brevi.

Se come successo con Fagioli e Tonali verrà dimostrato il coinvolgimento in scommesse riguardanti il calcio, anche Florenzi andrà incontro ad una squalifica. Mentre se come con Zaniolo, a cui non è stata notificata alcuna sospensione e che si è sempre detto estraneo a puntate sul calcio, il caso prevederebbe solo una sanzione economica senza ricadute sulla parte sportiva.