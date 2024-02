Florenzi passione assist: mai così bene negli ultimi 5 anni. E c'è una curiosa statistica

Il Milan ha vinto ieri la sua prima partita stagionale in Europa League, l'andata dei playoff contro il Rennes, con il netto punteggio di 3-0. Gol di Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e di Rafa Leao. I rossoneri affronteranno di nuovo i francesi giocedì prossimo in Bretagna per il verdetto finale sulla qualificazione al prossimo turno.



Alessandro Florenzi ha servito tre assist in una stagione considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 2018/19 (tre con la Roma). Tutti i suoi passaggi chiave hanno portato poi a un gol di testa (uno di Giroud e due di Loftus-Cheek).