Florenzi potrebbe insidiare Calabria per una maglia da titolare a Frosinone

Il Milan questo fine settimana sarà impegnato in trasferta contro il Frosinone. I rossoneri giocheranno al Benito Stirpe contro la squadra di Eusebio Di Francesco sabato alle ore 18, in uno degli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli, secondo quanto suggerisce oggi il Corriere dello Sport, va verso la conferma della formazione vista in campo negli ultimi tre turni.

Tra le possibili modifiche di Pioli però potrebbe esserci quella sulla fascia destra. L'allenatore rossonero potrebbe dare un turno di riposo al capitano Davide Calabria, anche in vista dell'impegno della settimana successiva contro il Napoli. Al posto del numero 2 sarebbe già pronto Alessandro Florenzi che ha recuperato bene dal problema di Empoli.